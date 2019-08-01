قائمة المصري الإفريقية – صفقة جديدة وحيدة.. وبدون ظهير أيسر

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 11:10

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية للمصري قبل لقاء الأهلي

بدون ظهير أيسر في قائمته، وظهير أيمن واحد مصاب لثلاثة أشهر مقبلة. هكذا سيدخل النادي المصري بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أعلن النادي المصري، قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في بطولة الكونفدرالية لموسم 2019/2020.

وشهدت القائمة تواجد صفقة وحيدة جديدة، أبرمها النادي المصري خلال الصيف الجاري، متمثلة في مفتاح طقطق الجناح الليبي.

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من جهة أخرى، يتواجد شيخ موكورو الجناح الإيفواري العائد من الإعارة، وكذلك حجاج عويس لاعب الوسط العائد من الإعارة للداخلية.

وفي المقابل، لم تشهد القائمة تسجيل اسمي محمد عبد اللطيف جريندو"، ومحمد جابر جناحي الفريق اللذين اقتربا من الخروج من الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما لم يستطع النادي قيد محمد زكريا "شيكا" جناح نادي فاركو الذي حصل عليه الفريق في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر محمد "دي ماريا" - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سيمبوري - حسين رجب.

الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.

ويلتقي النادي المصري في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية مع الفائز بين فريقي مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا.

وستقام المباريات في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا على استاد الإسماعيلية.

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