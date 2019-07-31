المقاصة: ميدو سيعيد محمد إبراهيم لمنتخب مصر

يتطلع مسؤولو نادي مصر للمقاصة للتعاقد مع محمد إبراهيم قائد وصانع ألعاب فريق الزمالك هذا الموسم.

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للمقاصة يرغب في العمل مع محمد إبراهيم من جديد بعدما دربه في صفوف الزمالك.

وصرح وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة "ميدو أكثر شخص قادر على إعادة محمد إبراهيم للمنتخب".

وأشار هويدي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "محمد إبراهيم سيكون إضافة كبيرة، لأنه من أفضل المواهب في مصر".

وواصل "بدأنا مفاوضات مع نادي الزمالك ثم توقفت لفترة ونحاول مجددا، ونتمنى أن ينضم محمد إبراهيم لصفوف الفريق".

وأتم وليد هويدي "نادي المقاصة أفضل أجواء تعيد محمد إبراهيم لأفضل مستوياته، ونحن متمسكون به".

كان رئيس الزمالك قد صرح بعرض اللاعب للبيع عقب مباراة القمة ضد الأهلي هذا الأسبوع.

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