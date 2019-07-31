مازالت رغبة الأهلي هي ضم محمد مجدي "أفشة"، ورغبة اللاعب هي الانضمام للفريق الأحمر، والصفقة بالفعل في طريقها للحسم.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل بيراميدز، فإن النادي طلب 12 مليون جنيه نظير الصفقة، بالإضافة للاعبين من الأهلي، أو أن يرتفع المقابل المادي إلى 30 مليون جنيه.

وأضاف "اللاعبين من بينهما أحمد حمدي لاعب وسط الفريق، الذي سنحصل عليه على سبيل الإعارة".

من جهة الأهلي، لم ينفوا ذلك، كشف مصدر مسؤول داخل النادي لـ FilGoal.com بأن النادي يعمل بشكل جادي من أجل الحسم الرسمي للصفقة خلال الساعات المقبلة، لكن الصفقة مازالت قيد التفاوض، والحديث الدائر حاليا حول هوية اللاعبين الذين سينتقلان من الأهلي إلى بيراميدز ضمن الصفقة.

المصدر أتبع "هناك رغبة جادة من الأهلي لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بمقابل مادي أو بتبادل لاعبين في حالة عدم الوصول إلى أرضية مشتركة في المقابل المادي".

أفشة خاض الموسم الماضي 24 مباراة مع بيراميدز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

يذكر أن الأهلي ضم ثلاثة لاعبين بشكل رسمي إلى الآن. هم أليو ديانج لاعب الوسط المالي من مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول الأهلي حسم كل صفقاته سريعا، وقبل غلق باب القيد الإفريقي رسميا مساء غد الأربعاء.

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