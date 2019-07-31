خاص الأهلي لـ في الجول: عمرو جمال جدد 3 سنوات قبل انضمامه لـ الصفاقسي

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 00:09

كتب : أحمد الخولي

عمرو جمال - الأهلي

ينتقل عمرو جمال مهاجم الأهلي إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد تمديد تعاقده مع الفريق.

وتواصل FilGoal.com مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي أعلن انتقال اللاعب وتمنى له التوفيق قبل العودة مجددا للفريق.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "عمرو جمال ينتقل إلى الصفاقسي لمدة موسم واحد فقط".

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي "عمرو جمال مدد تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم".

وشدد "جاء ذلك في إطار تمسك الطرفين بالعلاقة الطيبة، ورغبة الأهلي في عدم التفريط في اللاعب".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "نتمنى التوفيق لعمرو جمال في مشواره الجديد".

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