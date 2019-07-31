وقع محمد أوناجم جناح الوداد المغربي على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوناجم وقع على عقد يربطه بالزمالك لثلاث سنوات مقبلة عقب جلسة جمعته بمسؤولي النادي الأبيض فور وصوله للقاهرة.

وكان أوناجم وصل للقاهرة مساء أمس الثلاثاء رفقة مواطنه أشرف بنشرقي الذي وقع على عقود انضمامه للزمالك قبل عدة أيام لثلاث سنوات أيضا.

ويلعب أوناجم في الوداد منذ صيف 2015 بعدما انضم من صفوف شباب أطلس خنيفرة في عقد مدته 5 سنوات.

وتوج أوناجم مع الوداد بالدوري المغربي مرتين موسمي 2016-2017 والموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017.

وخلال الموسم الماضي، شارك أوناجم في 34 مباراة مع الوداد وسجل 7 أهداف وصنع 15.

وبذلك يصبح أوناجم هو سادس الصفقات التي حسمها الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد أشرف بنشرقي ومحمد عبد الشافي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وإسلام جابر.

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