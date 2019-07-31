يعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأربعاء، للإعلان عن صفقات الفريق الجديدة للموسم المقبل.

كريم بامبو النادي : الإسماعيلي الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، فإن كريم بامبو لاعب الإسماعيلي السابق، سيكون ضمن الصفقات التي سيعلن عنها رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي.

وسيتواجد كريم بامبو لاعب الإسماعيلي، ضمن عدة صفقات حسمها نادي الزمالك بشكل رسمي، لتقديمهم خلال المؤتمر الصحفي.

عقد كريم بامبو مع الإسماعيلي انتهى بنهاية الموسم المنقضي، قبل أن ينضم للزمالك في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ26 عاما انضم للإسماعيلي من الأهلي عام 2016، ليستمر معهم ثلاث سنوات.

وقد حسم الزمالك حتى الآن 7 صفقات على الأقل، هم محمد صبحي حارس بتروجت الشاب، ومحمد أبو جبل حارس سموحة، ومحمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة العائد للفريق، وأشرف بن شرقي جناح نادي الهلال السعودي، ومحمد أوناجم جناح الوداد البيضاوي المغربي، وكريم بامبو لاعب الإسماعيلي، وإسلام جابر جناح مصر للمقاصة.

واقترب النادي أيضا من حسم صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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