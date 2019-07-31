وكيله: صفقة انتقال متولي للأهلي مؤجلة منذ يناير

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 01:18

كتب : FilGoal

محمود متولي في الأهلي

تأجل انتقال محمود متولي لاعب الإسماعيلي لصفوف الأهلي عدة أشهر.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال محمد البغدادي وكيل أعمال اللاعب "المفاوضات بدأت مع مدير التعاقدات السابق بالأهلي محمد فضل في نوفمبر الماضي، وكان الاتفاق على إتمام الصفقة في يناير 2019".

واستدرك البغدادي عبر قناة الأهلي "لكن الطرفين لم يتوصلا لحل وسط وتأجلت الصفقة لنهاية الموسم".

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وأشار "لقد تلقينا عروض مغرية من أندية مصرية وعربية بضعف ما سيتقاضاه محمود متولي ولكن الأولوية كانت للأهلي".

وبرر وكيل مدافع الأهلي الجديد "لم ننظر للقيمة الفنية بل مصلحة اللاعب والاستقرار الفني والإداري".

وأعلن النادي الأهلي صباح الثلاثاء عن انضمام محمود متولي مقابل 15 مليون جنيه.

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