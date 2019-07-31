محمد عواد: الأمور تمت.. تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للانضمام للزمالك

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 01:22

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

أعلن محمد عواد حارس نادي الإسماعيلي، إتمام تعاقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي.

خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور سأل رئيس نادي الزمالك عن مصير صفقة محمد عواد من الإسماعيلي.

وأجاب رئيس الزمالك بأنه يحضر له مفاجأة، ثم أعطى الهاتف لمحمد عواد الذي كان يجلس بجانبه بالفعل.

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وقال محمد عواد في تصريحات للبرنامج "أشكر رئيس الزمالك، وإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على الموافقة لإتمام الصفقة".

وأضاف "كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة".

عواد واصل "أتواجد في المران بداية من بعد غد الخميس، وكنت أتدرب خلال الفترة الماضية بمفردي للحفاظ على لياقتي البدنية".

حارس الإسماعيلي السابق انتقل للحديث عن تضحياته لإتمام الصفقة، فقال "تنازلت عن مبلغ كبير من عقدي لإكمال قيمة الصفقة للإسماعيلي بعد طلباتهم المادية".

وأتم "لا يجب أن ننسى جنش الذي يعد بمثابة أخ كبير بالنسبة لي، هو رقم 1 في الزمالك ومكانه محفوظ بمجرد عودته".

محمد عواد قضى الموسم الماضي معارا لنادي الوحدة السعودي.

صاحب الـ27 عاما شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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