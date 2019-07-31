رئيس الزمالك ينفي تعيين شيكابالا مديرا للكرة ويصرح: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 13:15

كتب : أحمد شوقي

شيكابالا

نفى رئيس الزمالك عرضه على محمود عبد الرازق "شيكابالا"، اللاعب الحالي بالفريق، منصب مدير الكرة في القلعة البيضاء، وزعم أن الأهلي كان سببا في رحيل محمود كهربا عن الفريق.

شيكابالا

النادي : أبولون بونتو

الزمالك

وقال خلال مؤتمر صحفي في النادي يوم الأربعاء:"ليس صحيحا ما قيل عن اجتماعي مع شيكابالا من أجل هذا الأمر".

وتابع "اسألوه عن ذلك الأمر. لقد وعدته بأن يختم مسيرته في النادي، والآن أنفذ وعدي، شيكابالا مستمر مع الفريق".

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وعاد شيكابالا إلى الزمالك بعدما انتهت إعارته لمدة موسم لفريق أبولون سميرنس اليوناني.

ويمتد عقد شيكابالا (33 عاما) مع الزمالك إلى 2021.

وسجل شيكابالا 40 هدفا وأرسل 41 تمريرة حاسمة في 170 مباراة شارك بها مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وعن كهربا الذي انضم إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، قال رئيس الزمالك:"الأهلي تلاعب بتفكير اللاعب، كنت أستطيع الحصول على رمضان صبحي مثلما فعلت مع عبد الله السعيد".

وأتم "نادي الزمالك هو من صنع اسمك يا كهربا. وقد أرسلنا لاتحاد الكرة ورفض إرسال البطاقة الدولية للفريق البرتغالي".

وشارك كهربا في 27 مباراة بالموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وسجل 11 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة. وتوج مع الفريق بلقب الكونفدرالية.

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