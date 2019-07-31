جوائز الأفضل في العالم - بلماضي وكلوب ضمن أفضل 10 مدربين

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 14:15

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

اختير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ضمن أفضل 10 مدربين في العالم لعام 2019، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلن فيفا قائمة من 10 مدربين لاختيار الأفضل بينهم في حفل الأفضل بالعالم لعام 2019.

بلماضي ينافس 9 مدربين بينهم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

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وبات جمال بلماضي أول مدرب عربي في التاريخ يترشح للجائزة.

وجاءت قائمة المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال على النحو التالي:-

جمال بلماضي.. منتخب الجزائر

ديدييه ديشامب.. منتخب فرنسا

مارسيلو جاياردو.. ريفير بليت

ريكاردو جاريكا.. منتخب بيرو

بيب جوارديولا.. مانشستر سيتي

يورجن كلوب.. ليفربول

ماوريسيو بوتشيتينو.. توتنام

فرناندو سانتوس.. منتخب البرتغال

إيريك تين هاج.. أياكس الهولندي

تيتي.. منتخب البرازيل

الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

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