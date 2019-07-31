غياب النني عن أرسنال يتواصل

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

تواصل غياب الثنائي محمد النني وأليكس أيوبي من قائمة فريقهما أرسنال في المباريات الودية هذا الصيف، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

واختار أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال قائمة تتكون من 20 لاعبا للمشاركة في لقاء فريق أنجيه يوم الأربعاء وغاب عنها محترفنا المصري محمد النني.

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وخلت القائمة من اسم النني وزميله النيجيري أليكس أيوبي، فالثنائي شارك في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف، ويقضيان فترة الاجازة الصيفية.

ولعب أرسنال عدة مباريات في الجولة الأمريكية بدون الثنائي الإفريقي.

النني صاحب الـ 27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع هدفا وحيدا.

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