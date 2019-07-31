رسميا - بيراميدز يضم دودو الجباس

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن ضم دودو الجباس مهاجم نادي وادي دجلة وليرس البلجيكي السابق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دودي الجباس النادي : وادي دجلة بيراميدز

والتحق المهاجم صاحب الـ32 عاما بمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وعبر دودو الجباس عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى بيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق، مشيرا إلى أنه "متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي".

الجباس أحد ناشئي المصري ولعب لشباب نيوكاسل والمصري وليسر البلجيكي وأرليس الفرنسي وتواجد الجباس خلال الموسم الماضي مع نادي وادي دجلة.

وشارك الجباس خلال الموسم الماضي في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويعد الجباس هو الصفقة السابعة لنادي بيراميدز بعد جون أنتوي وطارق طه ومحمود حمادة وأحمد علي ومحمد عطوة وإسلام عيسى.

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