الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا رسميا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا رسميا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق التونسي، صورة يعلنون فيها تتويجهم بدوري الأبطال بشكل رسمي.

مباراة الترجي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019 لم تكتمل وقت تقدم الفريق التونسي بهدف، بسبب اعتراض لاعبي الفريق المغربي بعد عدم احتساب هدف لصالحهم.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح اللقب لفريق الترجي، قبل أن يعود "كاف" ويقرر إعادة المباراة.

وبعدما لجأ نادي الترجي للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، عاد الترجي اليوم ليعلن صدور الحكم لصالحه وفوزه باللقب.

ويعد اللقب هو الرابع في تاريخ نادي الترجي، والثاني على التوالي.

وبذلك، يلتقي الترجي في مباراة السوبر الإفريقي مع نادي الزمالك، بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

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