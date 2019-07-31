الزمالك: 3 لاعبين في الفريق ليسوا للبيع

شدد رئيس الزمالك على تمسكه بثلاثة لاعبين في الفريق رافضا التفريط فيهم أيا كانت العروض المقدمة للتنازل عليهم.

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:"محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد ليسوا للبيع".

وأضاف "هذا قرار نهائي. كل ما يقال عن رحيلهم ليس صحيحا".

واللاعبون الثلاثة من القوام الأساسي للزمالك وساهموا بقوة في تتويجه بلقب الكونفدرالية والمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

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ويقدم رئيس الزمالك في المؤتمر اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي.

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