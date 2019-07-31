الزمالك: 3 لاعبين في الفريق ليسوا للبيع

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 13:26

كتب : أحمد شوقي

شعار الزمالك

شدد رئيس الزمالك على تمسكه بثلاثة لاعبين في الفريق رافضا التفريط فيهم أيا كانت العروض المقدمة للتنازل عليهم.

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:"محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد ليسوا للبيع".

وأضاف "هذا قرار نهائي. كل ما يقال عن رحيلهم ليس صحيحا".

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واللاعبون الثلاثة من القوام الأساسي للزمالك وساهموا بقوة في تتويجه بلقب الكونفدرالية والمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

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ويقدم رئيس الزمالك في المؤتمر اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي.

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