كم لاعبا شارك مع الأهلي في دوري 2018-19؟ رقم ضخم

هل تعرف عدد اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي في مشوار التتويج بلقب الدوري الممتاز موسم 2018-2019؟

الفارس الأحمر حقق لقب مسابقة الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي والحادية والأربعين في تاريخه، وفي طريقه لهذا اللقب شارك معه عدد كبير من اللاعبين، وهو ما قد يكون قد حدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأهلي بالدوري منذ انطلاقته موسم 1948-1949.

39 لاعبا بالتمام والكمال شاركوا في مباريات الأهلي بالدوري هذا الموسم، بالإضافة لأربعة لاعبين آخرين تواجدوا ضمن قائمة المباريات دون مشاركة.

المدافع أيمن أشرف هو صاحب الرقم الأعلى بين لاعبي الأهلي في المشاركة هذا الموسم، حيث غاب عن قائمة الفريق في مباراتين فقط من أصل 34 مباراة بالدوري. أيمن أشرف شارك فعلياً في 30 مباراة وجلس احتياطياً في مباراتين، وكان مجموع الدقائق التي شارك بها 2524 دقيقة كأكثر لاعبي الفريق الأحمر مشاركة في هذا الموسم.

لاعب الوسط عمرو السولية حل ثانياً في القائمة بالمشاركة في 27 مباراة وبواقع 2315 دقيقة، متفوقاً على الظهير التونسي علي معلول هداف الأهلي هذا الموسم والذي شارك في 2259 دقيقة في 26 مباراة. معلول سجل ثمانية أهداف ليعتلي قمة هدافي الفريق.

أما أقل لاعبي الأهلي مشاركة في المباريات فكان لاعب الوسط محمد محمود والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراته الثانية مع الفريق بعد انتقاله قادماً من وادي دجلة في يناير الماضي. محمد محمود شارك في 74 دقيقة فقط على مباراتين هذا الموسم، ويسبقه كل من صبري رحيل (الذي انتقل للاتحاد السكندري في يناير) بواقع 81 دقيقة في مباراة وحيدة، ومحمود وحيد المنضم من مصر للمقاصة في يناير أيضاً بمجموع 90 دقيقة في مباراة وحيدة.

أربعة لاعبين تواجدوا ضمن قائمة المباريات لكن دون أي مشاركة هذا الموسم، وهم الثنائي الذي انتقل للجونة على سبيل الإعارة في يناير أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، حيث تواجد كل منهما احتياطيا في 3 مباريات، بالإضافة للصاعدين الحارس مصطفى شوبير ولاعب الوسط العربي بدر اللذين تواجدا على مقاعد البدلاء في مباراة واحدة لكل منهما. بينما لم يظهر الثنائي محمود الجزار (المعار للجونة في يناير) وعمرو جمال (الذي عاد للقائمة في الشهر نفسه) في قائمة الفريق لأي مباراة خلال الدوري.

وفيما يلي تفاصيل مشاركات لاعبي الأهلي خلال موسم الدوري الممتاز 2018-19:

أيمن أشرف (2524 دقيقة في 30 مباراة، وسجل هدفين)

عمرو السولية (2315 دقيقة في 27 مباراة، وسجل هدفين)

علي معلول (2259 دقيقة في 26 مباراة ، وسجل 8 أهداف)

محمد الشناوي (2070 دقيقة في 23 مباراة)

وليد أزارو (1819 دقيقة في 23 مباراة، وسجل 6 أهداف)

محمد هاني (1747 دقيقة في 20 مباراة، وسجل هدف واحد)

ناصر ماهر (1711 دقيقة في 23 مباراة، وسجل هدف واحد)

رمضان صبحي (1385 دقيقة في 18 مباراة، وسجل هدفين)

هشام محمد (1232 دقيقة في 17 مباراة)

حسين الشحات (1176 دقيقة في 17 مباراة، وسجل 4 أهداف)

كريم وليد (1158 دقيقة في 17 مباراة، وسجل هدفين)

سعد سمير (1122 دقيقة في 13 مباراة)

ياسر إبراهيم (1105 دقيقة في 13 مباراة)

أحمد فتحي (965 دقيقة في 15 مباراة)

جونيور أجايي (957 دقيقة في 15 مباراة، وسجل 4 أهداف)

حمدي فتحي (953 دقيقة في 13 مباراة، وسجل هدفين)

وليد سليمان (881 دقيقة في 15 مباراة، وسجل هدف واحد)

جيرالدو دا كوستا (861 دقيقة في 17 مباراة، وسجل 3 أهداف)

ساليف كوليبالي (810 دقيقة في 9 مباريات، وسجل هدف واحد)

شريف إكرامي (720 دقيقة في 8 مباريات)

حسام عاشور (713 دقيقة في 11 مباراة)

مروان محسن (667 دقيقة في 16 مباراة، وسجل 6 أهداف)

صالح جمعة (641 دقيقة في 13 مباراة، وسجل هدفين)

أحمد الشيخ (617 دقيقة في 8 مباريات، وسجل 3 أهداف)

إسلام محارب (420 دقيقة في 9 مباريات)

رامي ربيعة (382 دقيقة في 6 مباريات)

أحمد علاء (340 دقيقة في 5 مباريات)

صلاح محسن (271 دقيقة في 11 مباراة، وسجل هدفين)

علي لطفي (270 دقيقة في 3 مباريات)

ميدو جابر (244 دقيقة في 4 مباريات)

باسم علي (218 دقيقة في 6 مباريات)

أحمد حمودي (213 دقيقة في 4 مباريات)

محمد شريف (198 دقيقة في 6 مباريات، وسجل هدفين)

محمد نجيب (180 دقيقة في مباراتين)

أكرم توفيق (156 دقيقة في 3 مباريات)

مؤمن زكريا (107 دقيقة في 5 مباريات، وسجل هدف واحد)

محمود وحيد (90 دقيقة في مباراة واحدة)

صبري رحيل (81 دقيقة في مباراة واحدة)

محمد محمود (74 دقيقة في مباراتين)

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