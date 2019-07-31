صورة - لوفرين يخسر مجددا أمام صلاح ويتهكم على شاكيري

في صراعهما بعيدا عن كرة القدم.. خسر ديان لوفرين مدافع ليفربول من زميله المصري محمد صلاح مجددا ولم يترك الفرصة للتهكم على زميلهما جيردان شاكيري.

فقد تسبب صلاح يوم الثلاثاء في تراشق كوميدي بين ثنائي منتخب كرواتيا، لوفرين ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، بسبب لعب تنس الطاولة (طالع التفاصيل).

ونشر لوفرين صورة جديدة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد لعب تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "لقد خسرت مجددا".

وأضاف "بالمناسبة شاكيري التقط لنا هذه الصورة بهاتفه نوكيا 3310".

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

في البداية نشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر وهما يلعبان تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "حسنا.. لقد خسرت.. النتيجة 1-0 لصلاح.. واليوم يوم الانتقام".

وعلق مودريتش على الصورة قائلا "لا يمكنك الفوزعلى أي شخص! توقف عن إهدار وقتك".

ورد لوفرين بشكل كوميدي على مودريتش بقوله "صلاح يلعب بنفس طريقتك، لكنه يدافع أكثر".

وشهد المنشور تعليق صلاح بقوله "7-0"، ليوجه جيني فينالدوم رسالة لزميله الكرواتي بقوله "لا تيأس أبدا".

وظهر صلاح يوم الثلاثاء في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه.

View this post on Instagram Catching up... 🙂 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jul 30, 2019 at 4:41am PDT

كما عاد الشاب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وتوجه الريدز من إدنبره إلى فرنسا يوم الإثنين للاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في جنيف مساء الأربعاء.

يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

وجاءت قائمة ليفربول بالشكل التالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

طالع أيضا

عواد: تنازلت عن مال لأتم انتقالي للزمالك

وكيل متولي: انتقاله للأهلي تأخر شهورا

الزمالك يقدم لاعبه الجديد بامبو يوم الأربعاء

خبر في الجول - أوناجم زملكاوي

جديد مصير أفشة.. الأهلي وبيراميدز يوضحان

الأهلي: عمرو جمال جدد عقده قبل الرحيل إلى الصفاقسي