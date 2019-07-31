خاص مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مدبولي ودونجا ضمن صفقة عواد

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 11:47

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

كشف مصدر داخل إدارة نادي الإسماعيلي عن تفاصيل صفقة انتقال محمد عواد حارس الفريق، لنادي الزمالك.

أحمد مدبولي

النادي : الزمالك

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

محمد عواد

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وحسب المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- فإن الثنائي محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي، سيدخل ضمن صفقة انتقال عواد إلى الزمالك.

وسينقل اللاعبان إلى نادي الزمالك بشكل نهائي، ومن المرجح أن يتسلم الدراويش الاستغناء الخاص بهما خلال ساعات قليلة.

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وأضاف المصدر لـFilGoal.com "الإسماعيلي سيحصل على 35 مليون جنيه بخلاف اللاعبين، كقيمة إتمام الصفقة".

محمد عواد أعلن إتمام انتقاله إلى نادي الزمالك في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

محمد عواد قضى الموسم الماضي معارا لنادي الوحدة السعودي.

صاحب الـ27 عاما شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

من جهة أخرى، كان دونجا قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي الإسماعيلي.

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