صلاح يتسبب في تراشق كوميدي بين مودريتش ولوفرين

تسبب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في تراشق كوميدي بين ثنائي منتخب كرواتيا، ديان لوفرين زميله في صفوف الريدز ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

ونشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر وهما يلعبان تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "حسنا.. لقد خسرت.. النتيجة 1-0 لصلاح.. واليوم يوم الانتقام".

وعلق مودريتش على الصورة قائلا "لا يمكنك الفوزعلى أي شخص! توقف عن إهدار وقتك".

ورد لوفرين بشكل كوميدي على مودريتش بقوله "صلاح يلعب بنفس طريقتك، لكنه يدافع أكثر".

وشهد المنشور تعليق صلاح بقوله "7-0"، ليوجه جيني فينالدوم رسالة لزميله الكرواتي بقوله "لا تيأس أبدا".

وظهر صلاح يوم الثلاثاء في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه

كما عاد الشاب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وتوجه الريدز من إدنبره إلى فرنسا يوم الإثنين للاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في جنيف مساء الأربعاء.

يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

وجاءت قائمة ليفربول بالشكل التالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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