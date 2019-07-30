صلاح يتسبب في تراشق كوميدي بين مودريتش ولوفرين

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 16:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

تسبب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في تراشق كوميدي بين ثنائي منتخب كرواتيا، ديان لوفرين زميله في صفوف الريدز ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية عقب المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

ونشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر وهما يلعبان تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: "حسنا.. لقد خسرت.. النتيجة 1-0 لصلاح.. واليوم يوم الانتقام".

أخبار متعلقة

فينالدوم: الهزائم الودية مؤلمة لكن علينا الرد أمام سيتي تقرير: مهاجم ليفربول في طريقه إلى طرابزون سبور جارديان: مهاجم يوفنتوس إلى إيفرتون بالصور - محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد نهاية إجازته

وعلق مودريتش على الصورة قائلا "لا يمكنك الفوزعلى أي شخص! توقف عن إهدار وقتك".

ورد لوفرين بشكل كوميدي على مودريتش بقوله "صلاح يلعب بنفس طريقتك، لكنه يدافع أكثر".

وشهد المنشور تعليق صلاح بقوله "7-0"، ليوجه جيني فينالدوم رسالة لزميله الكرواتي بقوله "لا تيأس أبدا".

View this post on Instagram

Ok I lost 😤 1:0 for him. Today is the day of revenge!

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on

وظهر صلاح يوم الثلاثاء في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.

وتواجد اسم النجم المصري في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه

كما عاد الشاب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

وتوجه الريدز من إدنبره إلى فرنسا يوم الإثنين للاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في جنيف مساء الأربعاء.

يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

وجاءت قائمة ليفربول بالشكل التالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن ضم محمود متولي

أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

تقارير: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز

ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"

حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وحوار لا ينساه مع الخطيب

محمد صلاح ليفربول ديان لوفرين لوكا مودريتش ريال مدريد كرواتيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: بيل استمر في مدريد بسبب الإصابة.. ولا أعرف موقف جيمس 10 دقيقة | أوروبا
الأهلي: 15 مليون جنيه رقم مناسب جدا لصفقة متولي 16 دقيقة | الدوري المصري
أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها 35 دقيقة | إفريقيا
إنبي يعلن ضم 7 صفقات دفعة واحدة للموسم الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف القيمة المالية لانتقال جون أنتوي من مصر للمقاصة إلى بيراميدز 49 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك