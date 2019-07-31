كوفاتش: اعتذرت لجوارديولا بشأن كلامي عن ساني

أكد نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ تقديمه اعتذار لنظيره في مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا، بعد تصريحات الأول بشأن ثقته في انتداب ليروي ساني لاعب الأخير.

وقال الكرواتي في حوار مع قناة ZDF الألمانية:"نحن (بايرن وجوارديولا) تحدثنا عن الأمر. ربما كنت هجوميا في تلك المقابلة الصحفية. تحدثت مع جوارديولا واعتذرت".

وصرح كوفاتش منذ أيام أنه "واثق من الحصول على خدمات ساني"، رغم المقابل المالي الكبير الذي طلبه مانشستر سيتي للاستغناء عن الألماني. (التفاصيل)

وواصل كوفاتش المتوج مع بايرن بالدوري الألماني في الموسم الماضي "أود الاعتذار للنادي أيضا. سأمنع نفسي من حديث مثل ذلك مستقبلا".

ولم تلق كلمات كوفاتش قبولا في مانشستر سيتي فقط، بل أغضبت مسؤولي بايرن وعلى رأسهم كارل-هاينز رومينيجه المدير التنفيذي الذي صرح للقناة نفسها "لم يعجبني ما قاله".

بينما حسن صالح حميديتش لاعب بايرن السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي قال:"كلنا ندرك أنه لا يجب الحديث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى. لهذا صرح رومينيجه بذلك".

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد صرح أن قيمة انتقال اللاعب "مجنونة"، بعدما أوضحت بعض التقارير إلى احتمالية انتقاله للبافاري مقابل 100 مليون يورو.

ساني سجل 10 أهداف وصنع 11 الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وحقق الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزين.

ولعب ساني سابقا لشالكة الألماني في الفترة من 2011 وحتى 2016 قبل الانتقال لسيتي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

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