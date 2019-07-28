كوفاتش "واثق جدا" من انضمام ساني لـ بايرن ميونيخ

الأحد، 28 يوليه 2019 - 19:37

كتب : إسلام أحمد

ساني - مانشستر سيتي

يثق نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ في انضمام الألماني ليروي ساني لفريقه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجناح البالغ 23 عاما يتداول اسمه بقوة للانضمام لصفوف البافاري عقب رحيل الفرنسي فرانك ريبيري واعتزال الهولندي آريين روبن.

كوفاتش تحدث لشبكة "ZDF" الألمانية عن ساني قائلا "الإدارة ملتزمة جدا في ذلك وأنا واثق جدا في ضم ساني".

أخبار متعلقة

أس: نجم سوسيداد بديل محتمل في سيتي حال رحيل ساني إلى بايرن جوارديولا: قلتها مرارا.. أريد استمرار ساني مع سيتي كوفاتش: نحلم بساني.. ونبذل قصارى جهدنا للحصول عليه سكاي: سيتي ليس مهتما ببيع ساني إلى بايرن

وتابع "ليروي لاعب كبير وأثبت ذلك في إنجلترا ومع المنتخب الوطني".

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ قد أكد سابقا أن قيمة انتقال اللاعب "مجنونة"، بعدما أوضحت بعض التقارير إلى احتمالية انتقاله للبافاري مقابل 100 مليون يورو.

ساني سجل 10 أهداف وصنع 11 الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وحقق الرباعية المحلية التاريخية مع السيتيزين.

ولعب ساني سابقا لشالكة الألماني في الفترة من 2011 وحتى 2016 قبل الانتقال لسيتي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا:

رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

مفاجأة.. بي بي سي: بيل باق في ريال مدريد

ليروي ساني مانشستر سيتي بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش أولي هونيس شالكة

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد إبراهيم لـ في الجول: لم أصرح أن الزمالك أهانني.. لم أتحدث مع أي شخص 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لتسويق عواد خارج مصر 19 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة: استفدت من معسكر إسبانيا.. وأعرف الآن كيف أتعافى من الإصابات سريعا 23 دقيقة | الدوري المصري
عماد السيد لـ في الجول: إدارة الزمالك لم تحترمني.. علاقتي انتهت بالنادي 24 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يجيب عن استمرار لاسارتي من عدمه: "يا راجل ده سؤال؟" 30 دقيقة | الدوري المصري
لاسارتي: استحقينا التتويج بالدوري.. شوط ثاني غريب ضد الزمالك ولا أجد ما أقوله عن الشناوي 33 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 3 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك