المنياوي لـ في الجول: إذا لم يرحل عواد سيستكمل عقده مع الإسماعيلي

علق صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن استمرار محمد عواد حارس الفريق أصبح صعبا.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FIlGoal.com "بعد التصريحات وما قام به عواد مع اللاعبين أثناء التدريبات أصبح بقاؤه أمرا صعبا".

وأكمل "هذه رؤيتي الخاصة لأزمة اللاعب لأن ما قام به لا يصلح أن يخرج من لاعب يعرف ماذا فعل الإسماعيلي معه".

وأتم "لكن لو افترضنا أن عواد لم يرحل عن النادي الإسماعيلي لأي سبب من الأسباب سوف يستكمل عقده مع الفريق".

من المنتظر أن يستئنف الإسماعيلي تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة الأخيرة بالدوري.

ويعد عواد قريبا من الانتقال للزمالك (طالع التفاصيل).

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

طالع أيضا

رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج

كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي

نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: المقاصة طلب ضم محمد إبراهيم.. وجلسة