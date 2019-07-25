المنياوي لـ في الجول: إذا لم يرحل عواد سيستكمل عقده مع الإسماعيلي

الخميس، 25 يوليه 2019 - 22:06

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

علق صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن استمرار محمد عواد حارس الفريق أصبح صعبا.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FIlGoal.com "بعد التصريحات وما قام به عواد مع اللاعبين أثناء التدريبات أصبح بقاؤه أمرا صعبا".

وأكمل "هذه رؤيتي الخاصة لأزمة اللاعب لأن ما قام به لا يصلح أن يخرج من لاعب يعرف ماذا فعل الإسماعيلي معه".

أخبار متعلقة

رسائل قوية من سعفان الصغير إلى محمد عواد عبر في الجول بعد اقترابه من الزمالك المنياوي: الإسماعيلي صديق الجميع.. وننتظر العرض المناسب لبيع عواد مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: شيء وحيد يعطل انضمام عواد إلى الزمالك سعفان الصغير مخاطبا عواد: ماذا تغير بعد إصابة جنش؟ هذا ثالث خطأ لك مع الإسماعيلي

وأتم "لكن لو افترضنا أن عواد لم يرحل عن النادي الإسماعيلي لأي سبب من الأسباب سوف يستكمل عقده مع الفريق".

من المنتظر أن يستئنف الإسماعيلي تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة الأخيرة بالدوري.

ويعد عواد قريبا من الانتقال للزمالك (طالع التفاصيل).

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

طالع أيضا

رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج

كيف يفكر كهربا للخروج من الزمالك.. على طريقة الحضري مع الأهلي

نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة

مصدر في الزمالك لـ في الجول: المقاصة طلب ضم محمد إبراهيم.. وجلسة

الدوري المصري الإسماعيلي محمد عواد الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إسلام جابر وأنتوي.. والمقاصة يضع شروطه 2 دقيقة | الدوري المصري
المصري يوضح لـ في الجول كيف سيتعامل مع أجانب الفريق بعد لائحة القيد الجديدة 47 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أوزيل وكولاسنياك يحبطان محاولة سرقة لعصابة مسلحة في شوارع لندن ساعة | أوروبا
الكل يرحل والمسمار لا يتحرك من مكانه.. 32 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - طارق يحيى لـ في الجول: الأهلي يريد إثبات تفوقه.. والزمالك هدفه إفساد فرحة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - أيمن منصور لـ في الجول: لا مجال لإشراك البدلاء في الديربي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك