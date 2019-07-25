يرغب مصر المقاصة في ضم محمد إبراهيم لاعب الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "المقاصة طلب منا الحصول على خدمات محمد إبراهيم وهناك جلسة ستجمع بيننا في الساعات المقبلة".

وواصل "سيصل مندوب من المقاصة إلى مقر الزمالك للتفاوض حول ضم إبراهيم".

وأتم "سيحضر محمد إبراهيم الجلسة ليتمم اتفاقه على بنود تعاقده الشخصية حال اتفاق مسؤولي الناديين على إجراء الصفقة".

وينتهي تعاقد محمد إبراهيم مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وشارك لاعب الزمالك في الموسم الجاري رفقة الفريق الأبيض في 21 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم أربعة أهداف ولم يسجل أي هدف.

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