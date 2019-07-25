على طريقة عصام الحضري مع الأهلي في 2008، سيحاول محمود عبد المنعم "كهربا" الخروج من الزمالك والوجهة ستكون في الدوري البرتغالي.

يتواجد كهربا خارج البلاد حاليا، في محاولة لإتمام التعاقد مع أحد الأندية والخروج من نادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كهربا سيوقع لأحد الأندية البرتغالية يدعى "ديسبورتيفو أفيش" على طريقة خروج عصام الحضري من النادي الأهلي إلى سيون السويسري في 2008.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com في وقت سابق "أحد الأندية البرتغالية طلب مننا البطاقة الدولية لكهربا، لكننا رفضنا بسبب عدم ورود موافقة من نادي الزمالك على ذلك". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي البرتغالي سيطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استخراج بطاقة دولية مؤقتة لكهربا لكي يشارك مع الفريق.

في المقابل، يحضر الزمالك حاليا لإرسال شكوى للاتحاد الدولي، يطلب فيها إيقاف كهربا بسبب توقيعه لنادي آخر قبل انتهاء تعاقده مع الفريق.

كهربا يعتمد على أن مثل هذه القضايا تستغرق وقتا طويلا قبل أن يبت الاتحاد الدولي فيها، بالإضافة لأن عقوبة الإيقاف على إثرها تكون 6 أشهر على الأكثر.

وبناء على ما سبق، ولأن الاتحاد الدولي يولي أولوية دائما لمشاركة اللاعبين، فخطة كهربا هي استخراج بطاقة دولية مؤقتة للعب لنصف موسم أو موسم مع الفريق البرتغالي، قبل أن يبت الاتحاد الدولي في قضية الزمالك ويخرج القرار بتغريمه وإيقافه.

قرار الإيقاف يكون 6 أشهر على أقصى تقدير، بالإضافة لتغريم اللاعب قيمة عقده بالكامل مع فريقه القديم.

في تلك الحالة، يتبقى في عقد كهربا مع الزمالك ثلاثة مواسم مقبلة، وقيمة التعاقد مليوني جنيه في الموسم. وبالتالي فربما تكون عقوبة كهربا الإيقاف ستة أشهر وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة عقده مع الزمالك، أو 9 ملايين في حالة تغريمه بغرامة إضافية بنصف قيمة عقده.

وحسب تفكير كهربا، فسيكون وقتها قد لعب لمدة سنة مع أفيش، ثم يتم إيقافه لستة أشهر ويدفع الغرامة ويكون حرا للانتقال لأي فريق.

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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