اقترب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام إلى الزمالك بعد وضع الرتوش النهائية الخاصة بالناحية المادية من الصفقة، لكن يتبقى الاتفاق عل اللاعبين الذين سينضمون من القلعة البيضاء إلى صفوف الدراويش في مقابل الصفقة. وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي الإسماعيلي.

وقال مصدر في النادي لـFilGoal.com: "الرتوش النهائية من الناحية المادية في صفقة انضمام محمد عواد إلى الزمالك تمت بالفعل، لكن ما يعطلها هو انضمام لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي".

وأضاف "المقابل المادي ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه، وسيحسم وفقا للاعبين المنتقلين من صفوف الزمالك إلى الإسماعيلي".

وواصل "الإسماعيلي طلب ضم ثنائي من الزمالك، وتم الحديث خلال المفاوضات عن لاعبين مثل عمر السعيد ومصطفى محمد ومحمد حسن، لكن الثلاثي رفض، سواء عن طريق البيع أو الإعارة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الدراويش".

واكمل "ورحب أحمد موسى كابوريا لكن الإسماعيلي يرغب في ضم اللاعب بعيدا عن الصفقة".

وأتم "محمود عبد العاطي دونجا يوجد شرط في عقده بالانضمام إلى الإسماعيلي مقابل 6 ملايين جنيه، وهو مبلغ يراه الدراويش كبيرا وقد يكون ضمن صفقة عواد، لكن اللاعب لم يحصل على بعض مستحقاته المالية من الإسماعيلي مؤخرا".

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

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