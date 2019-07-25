كرة يد - شباب مصر إلى نصف نهائي كأس العالم بفوز عصيب على النرويج

نجح منتخب شباب اليد في قلب تأخره إلى فوز على نظيره النرويجي ليفوز بنتيجة 29-27 ليتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة في إسبانيا.

المنتخب النرويجي أنهى الشوط الأول متفوقا بنتيجة 14-12، ونجح المنتخب المصري في قلب الأوضاع لصالحه في الشوط الثاني بإنهاءه بنتيجة 17-13.

وسيلتقي المنتخب المصري نظيره الفرنسي ثالث النسخة الماضية، الذي تفوق على الدنمارك بنتيحة 35-32 في المربع الذهبي.

وكان المنتخب المصري قد فاز بنتيجة 37-32 على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليحتفظ الفراعنة بالصدارة.

The African champions claim a well deserved ticket to #Spain2019 semi-finals after defeating Norway 29:27 👏🏼🇪🇬🔥 pic.twitter.com/020ZxJL7Cn — IHF (@ihf_info) July 25, 2019

ويتواجد المنتخب الوطني في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2015 فخسر حينها الفراعنة في نصف النهائي أمام فرنسا بنتيجة 32-30 وفشل في تحقيق الميدالية البرونزية بالخسارة 35-34 من ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان شباب مصر لليد قد أنهوا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

خمسة انتصارات على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36. وفرنسا 37-32.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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