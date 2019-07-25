خاص نادر شوقي لـ في الجول: نريد استمرار خماسي الأهلي معنا في الجونة

الخميس، 25 يوليه 2019 - 19:33

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق - الجونة - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الجونة

كشف نادر شوقيي رئيس شركة إليفن التي تدير نادي الكرة عن مخاطبته للأهلي لتجديد استعارة الخماسي الذين ضمهم منه في وقت سابق.

وتحدث نادر شوقي لـFilGoal.com قائلا: "أنتظر رد الأهلي على طلبنا بتجديد إعارة محمود الجزار وأكر توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وإسلام جابر".

وواصل "حتى الآن لم أتلق أي رد من الأهلي لكنني حصلت على تلميح إيجابي بشأن إمكانية الاستجابة لطلب الجونة".

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وتابع نادر شوقي حديثه "طبيعة علاقتنا بالأهلي جعلتنا لا ننتظر حتى يحسم الأهلي موقفه في القائمة وأن يكون أي لاعب متاح في صفقة انتقال حر بل طلبناهم بشكل رسمي".

وعن قواعد القيد في الموسم الجديد قال: "هي جيدة ونشعر بالراحة فسوف تتيح للأندية الصغيرة بتوسيع قاعدة الاختيارات والتعاقدات بسبب تحديد عدد المعارين بالإضافة لإمكانية التعاقد مع مواليد 1997 في ظل عدم إقامة مسابقة خاصة لهم".

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