يلتقي النادي المصري مع إيتوال دو كونجو، فيما يتجنب ثالث الدوري خوض الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية عن الموسم المقبل.

تلقى النادي المصري مستندا بقرعة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2019/2020، وحصل FilGoal.com على نسخة منها.

وحسب القرعة، فإن النادي المصري أو -Egypt2 حسبما عبر عن الكاف في القرعة- بما أنه حسم المركز الرابع في بطولة الدوري بالفعل، سيلتقي مع إيتوال دو كونجو (النجم الكونغولي) من جمهورية الكونغو في الدور التمهيدي الأول للبطولة.

وقد كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأنه جنب صاحب المركز الثالث في الدوري المصري من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة بغض النظر عن تصنيفه، فيما سيلعب المركز الرابع في الدور الأول.

ستقام مباريات الدور التمهيدي في أيام 9 و10 و11 أغسطس ذهابا، و23 و24 و25 إيابا.

وإذا عبر النادي المصري محطة إيتوال دو كونجو، فسيلتقي في الدوري التالي مع الفائز بين شباب بلوزداد الجزائري، والقطن التشادي.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أكد الأمر لـ FilGoal.com: "صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدروي سيشاركان في الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل، دون النظر لنتائج كأس مصر.

من جهة أخرى، لن يلعب صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري المصري –سواء كان الزمالك أو بيراميدز- في الدور التمهيدي الأول.

ويلعب ثالث الدوري مع الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من زنزبار.

وتقام مباريات الدور الثاني في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا.

يذكر أن الأهلي ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا رسميا بغض النظر عن مركزه كأول أو ثان، فيما ضمن المصري المشاركة في الكونفدرالية كرابع الدوري رسميا أيضا.

ومازال الزمالك بحاجة لفوز واحد من ثلاث مباريات ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم يتحدد بعد ذلك من سيكون بطل الدوري بين الأهلي والزمالك.

أما بيراميدز، فقد يكون ثاني الدوري –كما هو الحال الآن- أو ثالث في حالة تحقيق الزمالك لأي فوز، ووقتها يشارك الزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز في الكونفدرالية.

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