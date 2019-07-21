الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي

عطل فريق الجونة ضيفه الزمالك ليجبره على التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 33 من الدوري المصري.

الزمالك تقدم أولا بهدف عن طريق طارق حامد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 64.

إلا أن فريق الجونة لم يستسلم ليسجل مرتين عن طريق أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي في الدقيقتين 78 و88.

ولكن مثلما لم يستسلم الجونة، لم يستسلم الزمالك ليعادل النتيجة قبل لحظات قليلة من النهاية.

رأسية زيزو كتبت تعادل الزمالك أمام الجونة 2-2.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم 28 من الشهر الجاري.





















































































البداية

خالد جلال المدير الفني للزمالك اعتمد على فرجاني ساسي كأساسي في وسط الملعب بجانب طارق حامد.

عمر السعيد قاد الهجوم وخلفه محمد إبراهيم ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

بينما شارك بهاء مجدي كظهير أيسر بدلا من الموقوف عبد الله جمعة، وحمدي النقاز كظهير أيمن مع ثنائي قلب الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي "الونش".

مع مشاركة عمر صلاح في مركز حراسة المرمى.

وعلى الجانب الآخر، شارك محمد ناجي "جدو" في خط هجوم الجونة وخلفه إسلام رشدي وأحمد حمدي ومحمد نادي مع أكرم توفيق ومحمد محسن.

المباراة بدأت سريعة للغاية في أول 5 دقائق مع تدخلات قوية بين الفريقين.

حمدي النقاز أرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الجونة قبل أن يبعدها محمود الغرباوي حارس الجونة.

رد الجونة جاء في الدقيقة الثامنة عن طريق جدو الذي سدد بقوة بعد عرضية إسلام رشدي ولكن تسديدة جدو جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 13 احتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء الزمالك بعد لمس عمر صلاح الكرة المعادة بالقدم من محمود علاء، باليد.

وسدد أكرم توفيق الركلة الحرة غير المباشرة بقوة خارج المرمى تماما.

واعترض حمدي النقاز ولاعبو الزمالك على الحكم مطالبين إياه باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 21.

الأخطر في الشوط الأول

أخطر فرص الجونة في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 29 عن طريق أحمد حمدي الذي سدد بقوة ولكن قائم عمر صلاح تعاطف مع الزمالك وحرم الجونة من هدف أول.

بعدها رد الزمالك عن طريق زيزو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الغرباوي ببراعة وأبعدها لركلة ركنية مرت بلا خطورة في النهاية.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، واحتساب الحكم لدقيقتين كوقت بدلا من ضائع، أهدر محمد إبراهيم فرصة لا تُصدق.

تسديدة على الطائر من زيزو وصلت إلى محمد إبراهيم أمام المرمى الخال تماما من حارسه ولكن جناح الزمالك سدد خارج المرمى تماما.

فرصة غريبة انتهى عليها الشوط الأول بلا أهداف.

بووووم طارق حامد

الزمالك ضغط بقوة في الشوط الثاني بهدف هز شباك الجونة، وكاد أن يفعل ذلك عن طريق محمد إبراهيم ولكن الغرباوي تألق.

تألق الغرباوي توقفت أمام صاروخية طارق حامد في الدقيقة 64.

تسديدة بووووووم لا تُصد ولا ترد من طارق حامد من خارج منطقة الجزاء هزت شباك الجونة وكتبت تقدم الزمالك.

بعد الهدف تدخل رضا شحاتة مدرب الجونة الذي يقود لقاء الزمالك، ليدفع بـ محمود الشبراوي بدلا من محمد نادي.

وفي نفس الوقت، شارك أحمد مدبولي بدلا من عمر السعيد، كتغيير أول لـ خالد جلال.

وفي الدقيقة 72 شارك محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم، وفي نفس الوقت شارك أحمد ياسر ريان بدلا من محمد ناجي جدو.

من أول لمسة

أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي لم ينتظر أكثر من 5 دقائق ليهز شباك الزمالك بهدف التعادل.

عرضية من البديل محمود الشبراوي داخل منطقة جزاء الزمالك وضعها البديل أحمد ياسر ريان في الشباك.

الجونة يهز شباك الزمالك.

هدف جاء معه العديد من المناوشات بين محمود علاء وأحمد ياسر ريان، قبل أن يُستأنف اللقاء بشكل طبيعي.

مع اهتزاز شباك الزمالك دفع خالد جلال بـ حميد أحداد بدلا من أحمد سيد "زيزو".

خطأ قاتل وهدف قاتل

وفي الدقيقة 87 أنطلق محمود الشبراوي من الجبهة اليسرى لـ الزمالك قبل أن يسدد في طريق الشباك.

تسديدة الشبراوي لم تكن قوية ولكن عمر صلاح فشل في التصدي لها لتسقط من يده وتهز الشباك.

خطأ قاتل من عمر صلاح كتب اهتزاز شباك الزمالك بهدف ثان لـ الجونة.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع، قبل أن ينجح الزمالك في التعادل.

رأسية زيزو كتبت التعادل القاتل لـ الزمالك في الدقيقة الأخيرة.

تعادل جاء معه صافرة النهاية من الحكم محمود عاشور.