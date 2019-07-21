فرج عامر: بامبو وقّع لـ سموحة ولن أقف في طريقه.. وتعاقدنا مع الهاني سليمان

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن بعض خبايا سوق الانتقالات الصيفية في الفريق السكندري.

عامر صرّح عبر إذاعة "إنيرجي": "تعاقدنا مع فوزي الحناوي، ومحمد حليمو، وإسلام الفار، وإسلام جمال، والهاني سليمان، ومحمد الطرهوني".

وكان FilGoal.com قد كشف قبل يومين عن اقتراب انتقال الهاني سليمان من الاتحاد إلى سموحة بناء على طلب حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وأضاف فرج عامر: "كل هؤلاء اللاعبين طلبهم حسام حسن بالاسم، وقد حدد لنا قائمة أخرى تضم 7 لاعبين سنعمل على التعاقد معهم".

وصرّح فرج عامر أن محمد أبو جبل حارس مرماه مستمر مع الفريق: "أبو جبل أفضل حارس مرمى في مصر، جدد تعاقده معنا لمدة موسمين يوم أمس، لا نستطيع الاستغناء عنه".

وكشف: "طلبنا 45 مليون جنيه واستعارة 3 لاعبين كمقابل له، ولم يكن الزمالك وحده من حاول ضمه، بل نادٍ كبير آخر على القمة أرفض ذكر اسمه".

وواصل الإشادة بأبو جبل: "لو تحررنا من النظام القديم الذي ينص على أن يكون حارس المنتخب من الأهلي والزمالك، سيكون أبو جبل الأجدر بحراسة عرين المنتخب".

وأردف: "أبو جبل أطول حارس مرمى في مصر، هو بمثابة خطين دفاع وراء خط الدفاع، يتصدى لانفرادات لا يقدر غيره على التصدي له".

مضيفا: "تساهلنا في قيمته المادية".

وعند سؤاله بواسطة مقّدم البرنامج عن كريم بامبو لاعب الإسماعيلي و"حقيقة توقيعه لـ سموحة قبل الزمالك"، أجاب فرج عامر بالإيجاب: "بامبو كان قد وقّع لـ سموحة، ولكن لا مشكلة، بالتوفيق، لن أقف في طريق أحد، طالما لا يريد اللعب لنا، فلا نرغب فيه".

سموحة أنهى الموسم الحالي في المركز 14 برصيد 38 نقطة.

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