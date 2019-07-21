نائب رئيس المصري: وافقنا على طلب "الشركة الوسيطة" من الأهلي لضم إسلام عيسى.. بعدها تراجعوا

زعم محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري بتراجع الأهلي عن ضم إسلام عيسى رغم موافقة النادي البورسعيدي على طلب "الشركة الوسيطة".

وقال الخولي: "الأهلي فاوضنا عن طريق أمير توفيق في وجود عمرو بسيوني وكيل اللاعب من أجل ضم إسلام عيسى".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع راديو إنرجي "أثناء المفاوضات أخبرنا أمير توفيق أن الصفقة ستكون عن طريق شركة وسيطة ستحصل على إسلام عيسى، ثم ينتقل من خلالها إلى الأهلي".

وواصل "رغم تعجبنا من هذا القرار إلا أننا وافقنا في النهاية".

وتابع "وبالفعل الاتفاق تم على دفع الأهلي 15 مليون جنيه لـ المصري إلى جانب إعارة أحمد الشيخ لمدة سنتين والاستغناء عن عمرو بركات وأحمد علاء".

وأكمل حديثه قائلا: "بعدها فوجئنا باتصال جديد من الأهلي يخبرونا بأنهم تراجعوا عن الصفقة ولا يريدون اللاعب".

واستكمل "الآن نحن في مفاوضات مع بيراميدز وإسلام عيسى أصبح قريبا للغاية من الانتقال لهم، في انتظار الاتفاق على بعض الأمور المادية".

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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