وكيل بيل يهاجم تصريحات زيدان: عار عدم احترام ما فعله لريال مدريد

الأحد، 21 يوليه 2019 - 11:32

كتب : FilGoal

زيدان وجاريث بيل

هاجم جوناثان بارنيت وكيل اللاعب جاريث بيل تصريحات زين الدين زيدان حول مستقبل بيل مع ريال مدريد.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان زيدان قد خرج عقب مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ الودية يبرر عدم وجود جاريث بيل في قائمة الفريق بسبب التفاوض على رحيله خلال يومين على الأكثر.

وخسر ريال مدريد وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال بارنيت في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن: "زيدان عار، وجاريث بيل على وشك الرحيل قريبا".

وأضاف "زيدان لم يظهر أي احترام للاعب فعل الكثير لريال مدريد خلال الفترة الماضية".

وعن مستقبله شدد بارنيت "نحن نعمل على ذلك، بيل على وشك الرحيل".

وكان زيدان قد صرح برغبته في مغادرة اللاعب قريبا لأن ذلك هو الحل الأفضل للجميع.

وأوضح زيدان أن الأمر غير شخصي ولكنه الحل الأمثل للاعب والنادي، وقراره كمدير فني للفريق.

وانتقل جاريث بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين.

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