قرعة تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على طريق بطل الدوري ووصيفه

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

حتى الآن ملامح الدوري المصري لم تتحدد بخصوص البطل ووصيفه، ومن هنا فلم يُذكر أسم الفرق المصرية في القرعة.

وأطلق الاتحاد الإفريقي اسم (مصر 1) على بطل الدوري، واسم (مصر 2) على وصيفه، خلال عمليات إجراء القرعة.

مصر 1 (بطل الدوري) سيواجه فريق أطلع بره من جنوب السودان، بينما يلعب مصر 2 (وصيف الدوري) أمام فريق ديكيداها الصومالي.

وتقام الجولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

وفي حالة انتصار (بطل الدوري) أمام أطلع بره، سيواجه الفائز من مواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية أمام ميكيلي 70 الإثيوبي.

بينما (وصيف الدوري) في حالة انتصاره في الدوري التمهيدي، سيواجه الفائز من لقاء LPRC أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

لا يزال الصراع مستمرا على لقب بطولة المدة بين بدايتها ونهايتها المرتقبة عام إلا 3 أيام. صراع بين قطبي الكرة المصرية على لقب النسخة رقم 60 من الدوري.

يتصدر الأهلي ورصيده 74 نقطة، 4 نقاط تكفيه في آخر مباراتين له بالبطولة ليتوج بالدوري رقم 41 في تاريخه.

وإذا كان الأهلي مصيره في يده، فإن الزمالك كذلك، لكنه يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية نظرا لأن رصيد نقاطه يبلغ 68.

أمام الأهلي في ختام البطولة يوم 28 يوليو، وضد الإسماعيلي يوم الأربعاء، ويوم الأحد أمام الجونة.

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