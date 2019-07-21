التشكيل – جدو يقود هجوم الجونة أمام الزمالك.. وظهور 3 معارين من الأهلي
الأحد، 21 يوليه 2019 - 19:47
كتب : FilGoal
رغم تصريحات نادر شوقي مدير شركة 11 المسؤولة عن إدارة فريق الجونة أن لاعبي فريقه المعارين من الأهلي قد لا يظهرون أمام الزمالك، يتواجد الثلاثي: محمود الجزار، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي.
الجونة أعلن عن تشكيلته لمواجهة الزمالك في مباراة الجولة 33 من الدوري المصري، والتي شهدت أيضا تواجد محمد ناجي "جدو" في خط الهجوم.
طالع تشكيل الزمالك من هنا
كما يظهر أحمد علي على الجهة اليمنى، وإسلام رشدي تحت رأس الحربة.
الجونة يحتل المركز 15 في الدوري المصري برصيد 37 نقطة، ويسعى لتحسين مركزه بعد أن ضمن البقاء.
رضا شحاتة يقود المباراة فنيا من الملعب، بينما يكتفي نيبوشا ميلوسيفيتش المدرب الجديد للفريق بمتابعة المباراة من المدرجات.
The starting XI for the Zamalek game #TheGounies pic.twitter.com/cnTqCDq9KI— El Gouna FC (@GounaFC) July 21, 2019
تشكيل الجونة:
حراسة المرمى: محمود الغرباوي
الدفاع: أحمد علي – محمود الجزار – لؤي وائل – جوزيف نجويم
الوسط: أكرم توفيق – محمد محسن – محمد نادي – إسلام رشدي – أحمد حمدي
الهجوم: محمد ناجي "جدو"
We got you our 🔝 5⃣ saves from #TotalAFCON2019— CAF (@CAF_Online) July 21, 2019
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