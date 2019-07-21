رسميا - رينار يرحل عن تدريب المغرب.. "حان الوقت لإغلاق هذا الفصل الطويل والجميل"

أعلن هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب رحيله عن تدريب الفريق بعد ما يقرب من 3 أعوام والنصف مع كتيبة أسود الأطلس.

ونشر المدرب الفرنسي بيانا رسميا قال فيه :"المغرب ستظل عالقة في قلبي، بعدما عشت فيها مشاعر لا تصدق وسأتذكر دوما ذلك الرابط الكبير".

"تقريبا قضيت هنا 3 أعوام ونصف العام، وتحديدا 41 شهرا كانت كبيرة، شاركت مع اللاعبين الذين أحبهم وكذلك طاقم العمل المجتهد والجماهير لحظات جميلة للغاية".

"كانت مغامرة رائعة بدأت من الرأس الأخضر إلى مصر، والجابون وروسيا، وتطور الفريق، من المركز الـ81 في تصنيف فيفا عام 2016 إلى يومنا هذا، بجانب رفع الطموح في قلوب المغاربة بالكامل، أنا فخور لما حققناه وما نجحنا في الوصول إليه في الكرة المغربية".

"بجانب الوصول إلى تصنيف الـ47 في الفيفا، وصلنا مرتين للجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية من ضمنها ربع النهائي، وهو أداء لم يقدم منذ عام 2004، كما أننا شاركنا في كأس العالم 2018 بعد غياب دام 20 عاما، مرة أولى لا تنسى بالنسبة لي".

"نعم، كلنا أملنا أن نكون أفضل في كأس الأمم 2019، لكن هذه هي كرة القدم، إنها تمنح الحياة لأقوى الآمال بعد 3 انتصارات في الجولة الأولى لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس الأمم بالنسبة للمغرب، ولكنها جلبتنا إلى واقع صعب بطريقة سريعة لنودعها بركلات الترجيح".

"أيضا، حان الوقت بالنسبة لي أن أغلق هذا الفصل الطويل والجميل من حياتي، لكن ليس بدون الحزن، إنه قرار حتمي اتخذته بعناية قبل بداية كأس الأمم 2019".

"اتخذت هذا القرار بالرحيل بعد مراجعة كبيرة، وأبلغت السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بقراري النهائي بشكل رسمي".

"وقرر الموافقة على طلبي بالرحيل وتفهم القرار وأرغب في أن أشكره".

"أوجه كذلك الشكر للاعبي والطاقم الفني والجماهير والصحفيين أصحاب الأخلاقيات العالية، وكل من أظهر لي دعمه، تحيا المغرب".

وتولى رينار تدريب المنتخب المغربي في فبراير 2016، وفي نوفمبر 2017 قاد المنتخب المغربي لكأس العامل 2018 لأول مرة منذ 1998، وبعد ذلك جدد تعاقده مع الاتحاد المغربي حتى صيف 2022.

المنتخب المغربي تأهل لربع نهائي كأس الأمم 2017 في الجابون وواجه منتخب مصر وخسر بهدف وحيد، وفي كأس الأمم 2019 خسر من بنين بركلات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 1-1.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى اتفاق تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورينار على تولي تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

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