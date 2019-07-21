توقفت المفاوضات بين الزمالك وعبد الله بكري مدافع بيراميدز نوعا ما بسبب التراجع في الاتفاقات المالية المتفق عليها قبلا، وهناك جلسة بين بيراميدز والزمالك مساء الأحد لتقليل المقابل المادي وذلك حسبما أخبر مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

وقال المصدر المقرب من اللاعب لـFilGoal.com "الاتفاق بين عبد الله ومسؤولي الزمالك تم على أمور مالية خاصة بتعاقده مع مسؤولي الفريق الأبيض".

وواصل "تم التراجع عنها خاصة وأنه في بداية المفاوضات تحدث عن القيمة التي يرغب في الحصول عليها".

وأكمل "بالإضافة إلى أنها أقل مما كان يحصل عليه في بيراميدز، ووافق على العرض ولم يعترض".

وأتم "هناك جلسة بين مسؤولي بيراميدز مساء اليوم طرفها ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك لتقليل قيمة الصفقة".

FilGoal.com كان قد أوضح أن بكري صاحب الـ25 عاما قد توصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك خاصة مع قلة مشاركاته مع بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وشارك بكري في 15 مباراة فقط مع بيراميدز هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز.

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