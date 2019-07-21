خاص خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل أحداد عن الانضمام إلى الرجاء المغربي

الأحد، 21 يوليه 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

أحداد - الزمالك - الإنتاج الحربي

لم يتبق سوى رتوش أخيرة لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانضمام حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى نادي الرجاء المغربي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد انتهى من الاتفاق مع الرجاء المغربي على إعارة صاحب الـ24 عاما لمدة موسم بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي بين الناديين على ذلك.

وتم إخطار اللاعب بانضمامه إلى الفريق المغربي لمدة موسم معارا.

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FilGoal.com كان قد كشف سابقا أن الرجاء قد تواصل مع أحداد لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى صفوفه، وأبدى اللاعب موافقة على ذلك. (طالع التفاصيل)

وكان أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي.

وشارك أحداد صاحب الـ24 عاما مع الزمالك في 21 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

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