تشكيل الزمالك – ساسي أساسي.. وبهاء مجدي ظهير أيسر

يبدأ فرجاني ساسي كأساسي مع الزمالك أمام الجونة، فيما يشغل بهاء مجدي مركز الظهير الأيسر في ظل غياب عبد الله جمعة للإيقاف.

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 المؤجلة من الدوري المصري.

فرجاني ساسي يبدأ كأساسي في وسط الملعب رغم وصوله متأخرا من المعسكر التونسي، فيما يبدأ عمر صلاح في حراسة المرمى في ظل غياب جنش للإصابة.

من جهة أخرى، يلعب محمد إبراهيم كجناح أيسر لعدم تواجد كهربا في قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: عمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد.

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