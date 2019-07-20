رودري: كنت متوترا قبل المقابلة الأولى لـ جوارديولا.. وتعلمت مفاهيما جديدة

كشف رودريجو هيرنانديز "رودري" لاعب وسط مانشستر سيتي الجديد عن شعوره بالتوتر قبل مقابلة مدربه بيب جوارديولا.

وانتقل رودري إلى سيتي قاما من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الحالية مقابل 70 مليون يورو.

وبسؤاله إن كان متوترا قبل مقابلة جوارديولا أجاب "نعم، بالطبع. ولكن يوم بيوم اعتدت على الوضع، ومثل كل مدرب هم يوجهونك كي يعلموك ويطوروك، ويجب أن تتفهم ذلك وتترجمه على أرض الملعب".

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "بالنسبة لي كانت الطريقة التي بدأنا بها جيدة، أخبرني (جوارديولا) ثلاث أو أربع مفاهيم لم أكن أعرفها. يريدك أن تسافر بالكرة؛ الأمر يعتمد على اللحظة ولكنه لا يطالب دائما بالتمرير".

وأشار "في وسط الملعب أعرف أنه يجب لمس الكرة مرة أو مرتين مع منحها السرعة، ولكنه طلب مني حينما لا يكون هناك من يضغط علي أن أتحرك للأمام وحينها سيأتي لاعب آخر ليمنح المساحة لزميلي".

رودريجو هيرنانديز أتم "مثل هذه الأشياء لم أكن ألاحظها من قبل ولكن من الجيد أنني بدأت في ذلك".

بيب كان قد أشاد بلاعبه في وقت سابق قائلا إنه "يفكر بسرعة خارقة".

وأصبح الإسباني أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الجزائري رياض محرز الذي انضم للسيتيزنز الموسم الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

رودري خاض 47 مباراة بقميص أتليتكو مدريد سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف وحيد في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ويعد الإسباني بديلا للبرازيلي فيرناندينيو في خطط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وعوّض ماركوس يورنتي رحيل رودري المتوقع في صفوف الروخيبلانكوس وحصل على الرقم 14.

وأصبح رودري ثاني صفقات بطل الدوري الإنجليزي بعد ضم أنجيلينو من أيندهوفن الهولندي. (طالع التفاصيل).

ويستعد مانشستر سيتي لبداية الموسم الجديد بمواجهة فريق ليفربول في مباراة الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس المقبل.

ويبدأ سيتي مشواره في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق وستهام يوم 10 أغسطس.

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