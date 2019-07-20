بالفيديو – شوبير: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

السبت، 20 يوليه 2019 - 14:59

كتب : محرر في الجول

شوبير

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تقدم باستقالته مؤخرا عن موعد عودة استاد القاهرة لاستضافة المباريات المحلية.

واستضاف استاد القاهرة أمس السبت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.

وقال شوبير خلال برنامجه "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورتس": "السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة".

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وتابع "مباراة السوبر يوم 18 سبتمبر قبل بداية الموسم الجديد من الدوري ستكون على استاد القاهرة".

وأشار "هذا قرار تم إتخاذه قبل رحيل اتحاد الكرة".

وتستكمل مباريات الدوري المصري الممتاز بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية، ليحتضن استاد برج العرب جولة الختام بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل.

وتم تحديد يوم 18 سبتمبر موعدا لمباراة السوبر المصري لعام 2018 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.

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