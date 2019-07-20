يرغب الأهلي في إتمام التعاقد مع علي جبر مدافع نادي بيراميدز لتدعيم دفاعه، لكن الصفقة ليست محسومة إلى الآن والسبب وجود بعض العقبات.

وعلم FilGoal.com أن هناك ثلاث عقبات قد تعطل صفقة انتقال علي جبر من بيراميدز إلى الأهلي..

أولا.. خلاف بين الأهلي وبيراميدز

طلب بيراميدز الحصول عليى 40 مليون جنيه نظير انتقال علي جبر إلى الأهلي، لكن الأهلي يرى أن هذ الرقم مبالغ فيه تماما.

الأهلي يعلم أن هذا الرقم هو الذي دفعه بيراميدز إلى نادي الزمالك في الموسم الماضي للحصول على خدمات المدافع الدولي، لكن بيراميدز حاليا يريد بيع اللاعب للتخلص من عبء راتبه الكبير، والمقدر بـ15 مليون جنيه سنويا.

ويرى الأهلي أن هذا المبلغ ينطوي على ربحية غير منصفة أو عادلة.

ثانيا.. خلاف بين الأهلي وجبر

ثاني العقبات بين الأهلي ومدافع الزمالك السابق. علي جبر يريد الحصول على 13 مليون جنيه سنويا، وهو الرقم الذي لا توافق عليه إدارة الأهلي.

إدارة الأهلي ترفض الرقم، ليس فقط لأنه كبير، ولكن لما قد يسببه من مشاكل في الفريق حال الموافقة عليه، بسبب احتمالية مطالبة بعض اللاعبين بنفس الرقم.

ثالثا.. تعقيدات قائمة الفريق

العقبة الثالثة والأخيرة ستكون في قائمة الفريق للموسم المقبل. مازال الفريق بانتظار خوض مباراتين في الدوري، بالإضافة لمباريات كأس مصر، في وقت لم يعلن فيه اتحاد الكرة إن كان سيبقي على قائمة الـ30 لاعبا للموسم المقبل أم ستخفض إلى 25 لاعبا فقط.

ويعاني الفريق من إصابة سعد سمير وإيقاف ياسر إبراهيم عن المباراة المقبلة، لذلك فلابد أن يبقى محمد نجيب مع الفريق للفترة الحالية على الأقل.

وفي وجود كل تلك الظروف، فلم يحسم الأهلي قراره، سواء بضم علي جبر أم أنه ليس الأولوية للفريق.

علي جبر انضم لنادي بيراميدز من الزمالك بداية الموسم الجاري. وشارك صاحب الـ30 عاما في 27 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

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