حتى الآن لا نية لرحيله، لكن الزمالك يخطط أيضا لكل شيء، بما في ذلك احتمالية رحيل محمود علاء مدافع الفريق لفريق آخر.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك، فإن الفريق الأبيض حدد اسم مدافع بديل، يضمه في حالة رحيل محمود علاء مدافع الفريق.

المدافع الذي وضعه نادي الزمالك في حساباته، هو محمد الشبيني، مدافع نادي حرس الحدود.

صاحب الـ26 عاما شارك مع حرس الحدود في 38 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

وكانت بعض التقارير قد أشارت لرغبة فريقي الهلال والنصر السعوديين في ضم محمود علاء من الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتواجد محمود علاء كعنصر أساسي في صفوف منتخب مصر الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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