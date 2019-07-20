اقترب إسلام عيسى نجم النادي المصري من الانتقال لفريق بيراميدز رسميا، وإعلان الصفقة قد يكون خلال الساعات المقبلة.

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـ FilGoal.com: "المفاوضات لم تحسم رسميا بيننا وبين بيراميدز حول إسلام عيسى".

وأضاف "نعم اتفقنا على الصفقة، لكن التفاصيل المالية مازالت محل مناقشة وكل طرف يحاول زيادة مكاسبه".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل المصري، بأن الأقرب للتحقق أن ينتقل إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ20 نسبة إعادة بيع اللاعب لأي فريق آخر.

إسلام عيسى يعد أغلى صفقة في تاريخ المصري، بعدما انتقل قادما من نادي النصر مقابل 10 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك إسلام عيسى مع المصري في 29 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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