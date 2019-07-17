جوارديولا: رودري يفكر بسرعة خارقة.. أتمنى استمراره طويلا مع سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبه الجديد رودريجو هيرنانديز "رودري".

وشارك رودري مع سيتي لأول مرة ضد وستهام وديا في بطولة كأس آسيا للدوري الإنجليزي والتي انتصر فيها رفاقه بنتيجة 4-1.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "إنه صغير السن ومن نوعية لاعبي الوسط الدفاعيين الذين يفكرون بسرعة، أتمنى أن يبقى هنا (مع مانشستر سيتي) لسنوات عديدة".

وأضاف "يتمتع بطول قامة وهو أمر رائع لنا لأن نتملك عناصر قصيرة القامة، هو مميز أيضا في الركلات الثابتة ولككنا لم نقم بالتعاقد معه بسبب هذا الأمر".

وأكمل "هو يلعب مع المنتخب الإسباني ويطلقون عليه "بوسكيتس الجديد" وأنا أعتقد أنه لاعب رائع للغاية".

وتحدث جوارديولا عن سياسته في التعاقدات مع سيتي "منذ أن أتيت إلى هنا أحاول التعاقد مع لاعبين بعمر 21 و22 و23 عاما".

وانتقل رودري إلى سيتي من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الحالية.

وتطرق جوارديولا للحديث عن ليروي ساني الذي سينتهي عقده عام 2021، وقال: "عرضنا عليه عرضا في الموسم الماضي للتجديد، ونريد أن يكون عناصر الفريق سعيدة، وسنساعدهم على التطور".

واستمر "أعرف أن لديهم طاقات متفجرة بالإضافة للإمكانيات الرائعة التي من الصعب أن نعوضها".

وأتم "لدينا الرغبة لأن يستمر ساني هنا معنا".

وكانت التقارير الصحفية قد أوضحت إلى رغبة ساني في الرحيل عن مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر سيتي لبداية الموسم الجديد بمواجهة فريق ليفربول في مباراة الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس المقبل.

ويبدأ سيتي مشواره في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق وستهام يوم 10 أغسطس.

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