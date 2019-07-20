حصل إمام عاشور لاعب غزل المحلة المعار لحرس الحدود على مقدم تعاقده مع الزمالك بالفعل، وحسم الصفقة سيكون خلال أيام قليلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "إمام عاشور عقد جلسه مع مسؤولي الزمالك، ووقع بالفعل على عقود انضمامه للزمالك وحصل على مقدم التعاقد".

وأضاف "مسؤولي الزمالك يسعون لحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة".

في نفس السياق، أكد حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمشرف العام على الكرة، أن ناديه لم يتلق عروضا من الزمالك بشأن اللاعب حتى الآن.

وأتم "لا نمانع بيع إمام عاشور للزمالك، لكن ليس بأقل من 20 مليون جنيه".

إمام عاشور قضى الموسم الماضي معارا من غزل المحلة إلى حرس الحدود، وهو يعد أحد عناصر المنتخب الأوليمبي.

صاحب الـ21 عاما شارك في 32 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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