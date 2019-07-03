رسميا – الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من أيندهوفن

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

أنجيلينو - مانشستر سيتي

أتم مانشستر سيتي صفقته الثانية في سوق الانتقالات الصيفية باستعادة مدافعه أنجيلينو من أيندهوفن الهولندي.

ووقع اللاعب صاحب الـ22 عاما على عقد يمتد لأربع سنوات مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال أنجيلينو لموقع سيتي الرسمي: "أنا سعيد بالعودة مرة أخرى وأن تتاح لي فرصة لعب الكرة تحت قيادة بيب جوارديولا".

أخبار متعلقة

تقرير: إيفرتون مهتم بتريزيجيه "موهبة حقيقية" – رسميا.. جواو فيلكس إلى أتليتكو مدريد رسميا – أتليتكو مدريد يعلن انتقال رودريجو إلى مانشستر سيتي

وأضاف "مشاهدة الفريق بينما كنت ألعب في هولندا كان شرفيا لي وأداء الفريق خلال الموسمين الأخيرين كان لا يصدق وأتمنى المساهمة مع النادي في النجاح أكثر".

وأتم أنجيلينو "أؤمن أن أدائي سوف يتحسن تحت قيادة بيب وأثق في أن النادي سيصبح أقوى مع مرور السنوات".

وانضم اللاعب الإسباني إلى أكاديمية سيتي في عام عام 2013 وهو بعمر الـ16 وشارك مع الفريق في عدة مباريات قبل أن يعار إلى نيويورك سيتي في 2015.

ومع عودته لسيتي مرة أخرى خاض بعض المباريات قبل أن ينضم إلى جيرونا وريال مايوركا على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل للدوري الهولندي من بوابة بريدا ثم أيندهوفن.

وأصبح أنجيلينو هو ثاني صفقات سيتي عقب رودري القادم من أتليتكو مدريد.

اقرأ أيضا

تجول في خريطة إفريقيا

مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

نيكولاس ديبوي.. الرجل الذي لم يفقد ظله

أكثر لاعبين حصدوا نقاطا في فانتازي في الجول - الجولة الثالثة

أي من هؤلاء مثل مصر في كأس أمم إفريقيا 2004؟

رسميا - رباعي مصري يزين تشكيل مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا

مانشستر سيتي أنجيلينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 13 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 33 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك