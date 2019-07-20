تريزيجيه إلى إنجلترا.. تقرير: اتفاق أستون فيلا تم مع قاسم باشا

السبت، 20 يوليه 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - الكونغو الديمقراطية

بعدما قالت قناة TRT Spor التركية يوم الجمعة إن لاعب مصر بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص نادي أستون فيلا، أشارت أيضا صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إلى أن الأخير اتفق على قيمة الصفقة مع فريق قاسم باشا، وهو ما أكدته شبكة "سكاي" الموثوقة.

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

أستون فيلا

وكتبت دايلي ميل وفقا لمصادرها ما سبق وأعلنت عنه قناة TRT Spor، أستون فيلا سيدفع 8.75 مليون جنيه إسترليني (10 ملايين يورو تقريبا) لانتداب محمود تريزيجيه البالغ عمره 24 عاما، وهي نفس التفاصيل المادية التي أبرزتها شبكة سكاي سبورتس.

بينما قالت صحيفة صن الإنجليزية إن الصفقة ستتم خلال 48 ساعة.

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وليس أستون فيلا فقط، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من يرغب في ضم تريزيجيه، بل سامبدوريا الإيطالي يتمنى الحصول على خدمات اللاعب السابق للأهلي. (طالع التفاصيل)

وزعم تقرير فرنسي أن نادي سانت ايتيان يريد أيضا التعاقد مع اللاعب الذي شارك مع مصر في كأس إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا كشف من قبل عن تقدم أستون فيلا بعرض لضم تريزيجيه وأن ناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 15 مليون يورو (طالع التفاصيل)

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب السابق لنادي أندرلخت البلجيكي شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال آخر موسمين.

ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير من أندرلخت.

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تريزيجيه أستون فيلا

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