خاص خبر في الجول – جلسة بين الزمالك وثنائي إنبي.. وروقة سلاح الأبيض للحسم

السبت، 20 يوليه 2019 - 12:45

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر الأوليمبي - أسامة جلال

مازالت صفقات الزمالك لم تنته، وربما يكون الهدف المقبل هو ثنائي إنبي الدفاعي لتدعيم الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من الثنائي، فإن نادي الزمالك عقد جلسة خاصة مع أسامة جلال، وأحمد عبد العزيز "زيزو" مدافعا نادي إنبي خلال الأيام الماضية من أجل الانتقال للفريق الأبيض.

المصدر شرح موقف الثنائي "أسامة جلال أمامه اختيارين. أولها أن يحصل على عقوده التي وقعها لنادي الأهلي في شهر رمضان الماضي، وذلك حتى يستطيع التوقيع على عقود الانضمام للزمالك حتى لا يتم إيقافه".

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وواصل "ثاني الاختيارات هي أن ينتظر موافقة نادي إنبي على عرض فريق كورتراييك البلجيكي –أحد أندية الدوري الممتاز هناك-، إذ يسعى الفريق البلجيكي للتعاقد مع اللاعب مقابل 150 ألف يورو على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي".

المصدر انتقل لحالة زيزو، فقال "بالنسبة لأحمد عبد العزيز (زيز)، فقد رحب بالانضمام للقلعة البيضاء وينتظر المفاوضات الرسمية مع مسئولي إنبي، خاصة وأنه يرى أن فرصة الانضمام للزمالك لن تتكرر، ويسعى للرحيل عن الفريق البترولي".

كان هذا موقف ثنائي نادي إنبي، أما عن موقف الزمالك حسبما علم FilGoal.com، فإن مسؤولي الفريق الأبيض يضغطون لإنهاء الصفقتين مقابل بمحمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك، إذ أن إنبي يريد ضمه نهائيا، والزمالك يحاول إدخاله في صفقة الثنائي.

أحمد عبد العزيز "زيزو" ظهير أيسر إنبي يبلغ من العمر 25 عاما، وقد شارك في 19 مباراة هذا الموسم مع الفريق البترولي.

على الجهة الأخرى، يبلغ أسامة جلال من العمر 21 عاما ويلعب مع المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب، وقد كان معارا لنادي مصر للمقاصة خلال الموسم الجاري.

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