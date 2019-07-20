بعد العودة من الدوري العراقي، ربما تكون تونس هي وجهة معروف يوسف المقبلة إذا رحل عن الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معروف يوسف لاعب الوسط النيجيري لنادي الزمالك، تلقى عرضا شفهيا من نادي الصفاقسي التونسي.

يأتي عرض الصفاقسي لضم معروف، بعدما تولى نيبوشا يوفوفيتش المدرب الصربي تدريب الفريق التونسي قبل أيام.

ومن جهته، رحب معروف يوسف بعرض الصفاقسي، خاصة أن تدرب من قبل تحت يد نيبوشا في الزمالك، وفي فريق الشرطة العراقي، لكنه ينتظر المفاوضات الرسمية مع نادي الزمالك.

صاحب الـ26 عاما لعب الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، ليحقق معهم لقب الدوري، وجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري.

وانضم معروف يوسف لنادي الزمالك عام 2014 قادما من اتحاد الشرطة، ليستمر معهم لحوالي 4 سنوات قبل العودة للفريق هذا الموسم.

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