تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر

الخميس، 18 يوليه 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

مصر - جنوب إفريقيا

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 عن مجموعة سهلة لمصر ، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في الكاميرون.

ووقعت مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر

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وتنطلق التصفيات التأهيلية الخاصة ببطولة أمم إفريقيا 2012 في الكاميرون، في أكتوبر المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020

وتقع مصر في التصنيف الأول للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

وتخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية يومي 7 و15 أكتوبر المقبل ليتأهل 4 منهم بجانب 8 منتخبات من المستوى الرابع.

وتضم كل مجموعة أربع منتخبات يتأهل منها الأول والثاني إلى تصفيات أمم إفريقيا المقامة بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت المواعيد كالآتي:

تصفيات المستوى الخامس: يومي 7 و15 أكتوبر 2019

الجولتين 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019

الجولتين 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

الجولة 5 من دور المجموعات: في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة 6 والأخيرة: في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

مصر ودعت بطولة أمم إفريقيا الجارية مبكرا من دور الـ16 على أرض مصر أمام جنوب إفريقيا.

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