اختر التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2019

بطولة أمم إفريقيا قاربت على الانتهاء، والعديد من المباريات أفرزت نجوما تألقوا على الساحرة المستديرة وآخرون واصلوا تقديم مستوياتهم الرائعة.

نجوم بلاد القارة السمراء أمامك، كون من بينهم الفريق المثالي للبطولة.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم القارة الذين تألقوا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

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