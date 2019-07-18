اختر التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2019

الخميس، 18 يوليه 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

نجوم منتخبات أمم إفريقيا

بطولة أمم إفريقيا قاربت على الانتهاء، والعديد من المباريات أفرزت نجوما تألقوا على الساحرة المستديرة وآخرون واصلوا تقديم مستوياتهم الرائعة.

نجوم بلاد القارة السمراء أمامك، كون من بينهم الفريق المثالي للبطولة.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم القارة الذين تألقوا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة

تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول وإمكانية مشاركته فيها دي ليخت: كنت مفتونا بفن الدفاع الإيطالي بسبب مالديني وباريزي رويس مشيدا بكلوب: كان حيوانا

ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

اختر التشكيل:

اقرأ أيضا:

دروجبا وإيتو مساعدان لرئيس كاف

رمزي: هل ما قلته في حق المحمدي جريمة؟ طالبت اتحاد الكرة بالضغط على أجيري لتغيير القائمة

أحمد أحمد يطلب تدخل رئيس فيفا لتحصين مقر كاف قانونيا في مصر

ردا على مطالب أحمد.. أبو ريدة: مصر توفر لـ كاف مزايا لا يتمتع بها مقر الاتحاد الدولي

إنفانتينو يرد على اتهام فيفا بالاستيلاء على كاف

تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول وإمكانية مشاركته فيها

التشكيل المثالي لأمم إفريقيا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

عضو مجلس المصري لـ في الجول: أموتو مستمر مع الفريق رغم عرض الوحدة الجيد 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بلماضي: أناشد الجزائريين بعدم الخروج عن النص.. ولن نجبر المصريين على تشجيعنا 16 دقيقة | مصر 2019
رسميا - لاعب سان جيرمان ينتقل إلى لايبزيج 17 دقيقة | أوروبا
اختر التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2019 27 دقيقة | مصر 2019
مدافع ليفربول: أنا جاهز ولكن الأمر في يد كلوب 27 دقيقة | أوروبا
حمدي فتحي: كنت واثقا من تعويض الأهلي فارق النقاط في الدوري.. وهدفي مونديال الأندية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك